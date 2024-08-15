



Индия призвала своих граждан экстренно покинуть три области в РФ

Посольство Индии в России призвало своих граждан немедленно покинуть приграничные с Украиной Брянскую, Белгородскую и Курскую области.



Соответствующая рекомендация была сделана 14 августа на фоне продвижения украинских войск.



"Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", - призвали дипломаты.







