



Жители Бейрута: Ливан не справится

Жители Бейрута опасаются широкомасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".



В этом они признались в интервью британской сети ВВС.



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"Ливан не сможет справиться", - сообщили они.



Один из местных признался, что жить в Бейруте - это как "находиться в токсичных отношениях, из которых невозможно выбраться".



"Я эмоционально привязан к этому месту. У меня есть семья за границей, и я могу уехать, но не хочу этого делать", - признался он.



По словам еще одного собеседника издания, многие ливанцы согласны с утверждением, что страна не может позволить себе войну с Израилем.



"Десять месяцев - это долгий срок для того, чтобы мы были психологически уничтожены и прятались в своих домах", - рассказала местная жительница.