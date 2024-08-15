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Жители Бейрута: Ливан не справится
15.08.2024 10:40 Алина Груднева

Жители Бейрута: Ливан не справится

Жители Бейрута опасаются широкомасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".

В этом они признались в интервью британской сети ВВС.

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"Ливан не сможет справиться", - сообщили они.

Один из местных признался, что жить в Бейруте - это как "находиться в токсичных отношениях, из которых невозможно выбраться". 

"Я эмоционально привязан к этому месту. У меня есть семья за границей, и я могу уехать, но не хочу этого делать", - признался он.

По словам еще одного собеседника издания, многие ливанцы согласны с утверждением, что страна не может позволить себе войну с Израилем.

"Десять месяцев - это долгий срок для того, чтобы мы были психологически уничтожены и прятались в своих домах", - рассказала местная жительница.

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