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Вспышка обезьяньей оспы: в Китае принимают меры
16.08.2024 22:30 Алина Груднева

Вспышка обезьяньей оспы: в Китае принимают меры

В Китае ужесточили меры контроля на въезд на фоне роста случаев заражения обезьяньей оспой (mpox).

По данным китайского правительства, соответствующее решение принято на ближайшие полгода.

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Новые меры контроля вступили в силу 15 августа. В частности, по прибытии будут проверять людей, которые приезжают из стран, где зафиксированы случаи заражения. Те, у кого есть симптомы, должны будут сообщить об этом на таможне.
 
Путешественников будут тестировать. Также в Китае будут дезинфицировать транспортные средства, контейнеры и товары, которые прибывают из стран, где есть случаи заболевания. 

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