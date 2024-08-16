Вспышка обезьяньей оспы: в Китае принимают меры
В Китае ужесточили меры контроля на въезд на фоне роста случаев заражения обезьяньей оспой (mpox).
По данным китайского правительства, соответствующее решение принято на ближайшие полгода.
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Новые меры контроля вступили в силу 15 августа. В частности, по прибытии будут проверять людей, которые приезжают из стран, где зафиксированы случаи заражения. Те, у кого есть симптомы, должны будут сообщить об этом на таможне.
Путешественников будут тестировать. Также в Китае будут дезинфицировать транспортные средства, контейнеры и товары, которые прибывают из стран, где есть случаи заболевания.