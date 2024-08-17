



Вокруг норвежской королевской семьи вспыхнул скандал

В норвежской королевской семье вспыхнул скандал из-за обвинений в адрес сына кронпринцессы Метте-Марит Мариуса в насилии над его девушкой.



По данным СМИ, молодой человек напал на 20-летнюю Ребекку в начале августа.



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Девушка попала в больницу с сотрясением мозга. К 7 августа ее состояние стабилизировалось, потому ее выписали, а сын кронпринцессы был арестован.



Парень признал свою вину. Он сказал, что злоупотреблял наркотиками и страдает от психических расстройств. Также ему пришлось принести извинения у своей семьи и у Ребекки.



"В минувшие выходные произошло то, чего никогда не должно было произойти. Я нанес телесные повреждения и сломал вещи в квартире в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры", - сказал Мариус.



В частности, сын кронпринцессы признался, что у него диагностировано несколько психических расстройств и он проходил лечение от наркотической зависимости.



"Употребление наркотиков и мои диагнозы не оправдывают того, что произошло в квартире в Фрогнери в ночь на воскресенье в минувшие выходные. Я хочу отвечать за свои поступки и буду честным с полицией", - сказал он.