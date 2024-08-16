



Google Карты покажут свободные паркоместа

Владельцы автомобилей, пользующиеся Google Картами, получат приятный бонус – приложение покажет доступные паркоместа рядом с местом назначения. Теперь, планируя поездку, пользователи смогут не только прокладывать маршруты, но и заранее искать, где можно оставить машину.



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Новая функция будет автоматически извлекать информацию о ближайших парковках по мере приближения к нужному адресу. Пользователи смогут увидеть, где расположены ближайшие паркоместа, узнать их часы работы, а также оценить расстояние до них.



Эта функция особенно полезна в крупных городах, где найти свободное место для парковки бывает непросто. Теперь, благодаря Google Картам, процесс поиска парковки станет проще и быстрее, избавляя водителей от лишних хлопот.



Новая функция будет доступной как на Android, так и на iOS. Ожидается, что Google будет активно расширять базу данных о парковках, добавляя все больше локаций по всему миру.