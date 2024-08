Извержение вулкана Этна: впечатляющие фото и видео

Извергающийся в Италии вулкан Этна начал фонтанировать лавой на высоту до 10 километров.



По данным обсерватории INGV, усиление вулканического дрожания в кратере Ворагин привело к стромболианской активности.



По данным The Warchers, зафиксировано выпадение пепла в таких районах, как Катания, Пьяно-Веторе, Николози и Рагална.

Night #eruption of Mount #Etna in #Sicily , #Italy 🇮🇹 (15.08.2024) The previous eruption occurred on August 4. The ash column reached 10 km in height.

⚡ #Etna volcano in Southern Italy #Sicily it's exploding again and spews its flames like a dragon🔥



⚡The nearby airport of #Catania has canceled the flights ✈️