Новости » Life Style
Битва за песни Шатунова: продюсер Разин не намерен сдаваться
16.08.2024 10:17 Алина Груднева

Битва за песни Шатунова: продюсер Разин не намерен сдаваться

Российский продюсер Андрей Разин собирается обжаловать решение суда, который ранее отдал права на песни Юрия Шатунова его семье.

По данным "СтарХит", он даже пригрозил вдове певца тюрьмой.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Если только вдова Шатунова с этим решением Сочинского суда сунется куда-то за границей, ее просто задержат и возбудят в отношении нее уголовное дело. За хищение чужого имущества, особенно авторских прав, в Америке грозит до 5 лет лишения свободы", - сказал он.

По словам Разина, в случае повторного нарушения вдове Шатунова может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы