



Битва за песни Шатунова: продюсер Разин не намерен сдаваться

Российский продюсер Андрей Разин собирается обжаловать решение суда, который ранее отдал права на песни Юрия Шатунова его семье.



По данным "СтарХит", он даже пригрозил вдове певца тюрьмой.



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"Если только вдова Шатунова с этим решением Сочинского суда сунется куда-то за границей, ее просто задержат и возбудят в отношении нее уголовное дело. За хищение чужого имущества, особенно авторских прав, в Америке грозит до 5 лет лишения свободы", - сказал он.



По словам Разина, в случае повторного нарушения вдове Шатунова может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.