



В США нагрянули с обысками в дом пропагандиста российского "Первого канала"

ФБР нагрянуло с многодневными обысками в дом российского политолога и ведущего кремлевского "Первого канала" Дмитрия Саймса.



По данным Rappahannock News, обыски проводятся в доме пропагандиста в округе Раппаханнок, штат Вирджиния.



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Сотрудники бюро с 13 августа вывозят из здания вещи. Обыски были санкционированы судом.



"Меня официально не уведомляли о каких-либо действиях. Я не видел ордера на обыск. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо еще. Я озадачен и обеспокоен", - посетовал Саймс, который в настоящее время находится в Москве.



По данным издания, он был тесно связан с президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году. Его имя неоднократно упоминалось в докладе о вмешательстве РФ в президентскую гонку.