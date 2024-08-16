Новости » Новости США
Харрис согласна на два раунда дебатов
16.08.2024 08:22 Алина Груднева

Харрис согласна на два раунда дебатов

Кандидат в президенты США от Демократической  партии Камала Харрис согласна провести два раунда дебатов с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление представителя ее кампании Майкла Тайлера.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Если предположить, что Дональд Трамп действительно придет 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор Уолз встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, и американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре", – отметил Тайлер.

Отмечается, что между кандидатами в вице-президенты состоится только один раунд дебатов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы