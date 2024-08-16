



Харрис согласна на два раунда дебатов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис согласна провести два раунда дебатов с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.



Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление представителя ее кампании Майкла Тайлера.



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"Если предположить, что Дональд Трамп действительно придет 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор Уолз встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, и американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре", – отметил Тайлер.



Отмечается, что между кандидатами в вице-президенты состоится только один раунд дебатов.