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В РФ обвинили США в причастности к прорыву ВСУ в Курской области
16.08.2024 10:02 Алина Груднева

В РФ обвинили США в причастности к прорыву ВСУ в Курской области

Помощник Владимира Путина Николай Патрушев возложил ответственность за прорыв ВСУ в Курской области на США.

Соответствующее заявление он сделал в интервью кремлевской газете "Известия".

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"Непричастность США к операции, которую в настоящий момент осуществляют ВСУ в Курской области - это ложь", - сказал он.

Патрушев считает, что украинские военные "не рискнули бы" зайти на территорию РФ, если бы не Вашингтон.

Он также заговорил о "предпосылках для утраты Украиной суверенитета и территорий" из-за усилий США.

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