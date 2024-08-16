В РФ обвинили США в причастности к прорыву ВСУ в Курской области
Помощник Владимира Путина Николай Патрушев возложил ответственность за прорыв ВСУ в Курской области на США.
Соответствующее заявление он сделал в интервью кремлевской газете "Известия".
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"Непричастность США к операции, которую в настоящий момент осуществляют ВСУ в Курской области - это ложь", - сказал он.
Патрушев считает, что украинские военные "не рискнули бы" зайти на территорию РФ, если бы не Вашингтон.
Он также заговорил о "предпосылках для утраты Украиной суверенитета и территорий" из-за усилий США.