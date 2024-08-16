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Дочь бывшего премьера Таиланда возглавила правительство
16.08.2024 10:55 Алина Груднева

Дочь бывшего премьера Таиланда возглавила правительство

Дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата возглавила правительство.

По данным издания Bloomberg, кандидатуру Пэтонгтарн Чинават поддержал минимум 251 из 500 членов Палаты представителей страны. 

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Она будет самым молодым премьером в истории Таиланда. Что примечательно, члены ее семьи возглавляли правительство дважды. Речь идет о ее отце и тетке.

Чинават назначена премьер-министром после того, как Конституционный суд уволил Сретту Тависина из-за того, что тот назначил в свой кабинет чиновника, которые ранее отбывал наказание в тюрьме.

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