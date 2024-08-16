



Дочь бывшего премьера Таиланда возглавила правительство

Дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата возглавила правительство.



По данным издания Bloomberg, кандидатуру Пэтонгтарн Чинават поддержал минимум 251 из 500 членов Палаты представителей страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Она будет самым молодым премьером в истории Таиланда. Что примечательно, члены ее семьи возглавляли правительство дважды. Речь идет о ее отце и тетке.



Чинават назначена премьер-министром после того, как Конституционный суд уволил Сретту Тависина из-за того, что тот назначил в свой кабинет чиновника, которые ранее отбывал наказание в тюрьме.