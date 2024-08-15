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Премьера Таиланда отстранили за нарушение этических норм
15.08.2024 09:13 Алина Груднева

Премьера Таиланда отстранили за нарушение этических норм

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин отстранен Конституционным судом из-за "нарушения этических норм".

По данным информационного агентства АР, причиной такого решения стало назначение чиновника, который ранее был осужден за попытку подкупа судьи.

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В частности, речь идет о назначении Пичита Чуэнбана министром канцелярии. Он был заключен на шесть месяцев в 2008 году за неуважение к суду. После его назначения в апреле этого года вспыхнули споры по поводу перестановок в правительстве, организованных премьером. Сам Чуэнбан подал из-за этого через несколько недель в отставку. 

В Конституционном суде постановили, что Тависин несет полную ответственность за проверку кандидатов. 

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