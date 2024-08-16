



На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды

Неделю назад, 9 августа, компания TEPCO обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии.



По данным МАГАТЭ, агентство было проинформировано о ситуации.



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"Международное агентство по атомной энергии было проинформировано о том, что 9 августа 2024 года компания TEPCO обнаружила утечку воды на втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1", - сказано в сообщении.



Уточняется, что вода вытекла из насосного отделения системы охлаждения отработанного топлива и помещения теплообменника.



"Вытекшая вода попала в дренаж на полу", - добавили в МАГАТЭ.