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На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды
16.08.2024 12:52 Алина Груднева

На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды

Неделю назад, 9 августа, компания TEPCO обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии.

По данным МАГАТЭ, агентство было проинформировано о ситуации.

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"Международное агентство по атомной энергии было проинформировано о том, что 9 августа 2024 года компания TEPCO обнаружила утечку воды на втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1", - сказано в сообщении.

Уточняется, что вода вытекла из насосного отделения системы охлаждения отработанного топлива и помещения теплообменника. 

"Вытекшая вода попала в дренаж на полу", - добавили в МАГАТЭ.

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