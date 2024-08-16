



Бари Алибасову поставили новый диагноз, - СМИ

Российскому продюсеру Бари Алибасову, перенесшему инсульт, якобы поставили новый диагноз.



По данным издания Super, в СМИ появилась информация, что у артиста диагностировали церебральный атеросклероз, который грозит деменцией и повторным инсультом.



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Супруга Алибасова Елена Калинина поспешила опровергнуть эту новость, сказав, что ее муж ведет активный образ жизни.



"Мы точно будем лет 200 жить. Чем больше нас хоронят, тем мы сильнее. Состояние нормальное. Мы уже с утра котлет накрутили, овсянки наелись. Сейчас собираемся, ждем маникюр-педикюр. Так что все нормально", - сказала она.



По словам Калининой, она вместе с мужем каждый день ходит на прогулку. Более того, семья делает ремонт и планирует поехать в отпуск.