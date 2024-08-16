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В Ирландии подросток напал с ножом на военного
16.08.2024 14:37 Алина Груднева

В Ирландии подросток напал с ножом на военного

В Ирландии подросток атаковал с ножом военного в армейских казармах Ренмор в городе Голуэй.

По данным RTE, 50-летний мужчина получил несколько тяжелых ножевых ранений.

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Атака совершена на армейского капеллана. Его доставили в университетскую больницу Голуэя. По словам медиков, его жизни ничто не угрожает.

Подросток, совершивший нападение, был арестован на месте происшествия. Его мотивы устанавливаются.

Министр обороны Ирландии Михол Мартин осудил нападение и выразил благодарность военнослужащим, которые вмешались в критический момент.

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