



В Ирландии подросток напал с ножом на военного

В Ирландии подросток атаковал с ножом военного в армейских казармах Ренмор в городе Голуэй.



По данным RTE, 50-летний мужчина получил несколько тяжелых ножевых ранений.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Атака совершена на армейского капеллана. Его доставили в университетскую больницу Голуэя. По словам медиков, его жизни ничто не угрожает.



Подросток, совершивший нападение, был арестован на месте происшествия. Его мотивы устанавливаются.



Министр обороны Ирландии Михол Мартин осудил нападение и выразил благодарность военнослужащим, которые вмешались в критический момент.