



Дональд Трамп, бывший критик криптовалют, уже накопил в них миллионы

Бывший президент США Дональд Трамп , ранее критиковавший криптовалюты как "мошенничество", теперь владеет Ethereum на сумму от 1 до 5 миллионов долларов.



Эта информация была раскрыта в его последних финансовых документах.



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Данные инвестиции знаменуют собой существенный сдвиг по сравнению с его предыдущей позицией в отношении криптовалют во время президентства.



В 2019 году Трамп выразил обеспокоенность возможным использованием нерегулируемых криптоактивов в незаконных целях, таких как торговля наркотиками.

