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Дональд Трамп, бывший критик криптовалют, уже накопил в них миллионы
16.08.2024 15:59 MIGnews.com

Дональд Трамп, бывший критик криптовалют, уже накопил в них миллионы

Бывший президент США Дональд Трамп , ранее критиковавший криптовалюты как "мошенничество", теперь владеет Ethereum на сумму от 1 до 5 миллионов долларов.

Эта информация была раскрыта в его последних финансовых документах.

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Данные инвестиции знаменуют собой существенный сдвиг по сравнению с его предыдущей позицией в отношении криптовалют во время президентства.

В 2019 году Трамп выразил обеспокоенность возможным использованием нерегулируемых криптоактивов в незаконных целях, таких как торговля наркотиками.
 

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