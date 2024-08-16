



США представили новое предложение о прекращении огня в Газе

В совместном заявлении Египта, Катара и США говорится, что США представили Израилю и ХАМАСу предложение о прекращении огня в Газе, которое устраняет остающиеся между ними разногласия. В нем говорится, что высокопоставленные чиновники из стран-посредников соберутся вновь к концу недели, чтобы завершить работу над соглашением.



Заявление было сделано после того, как в четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры о прекращении огня.



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"В течение последних 48 часов в Дохе высокопоставленные представители наших правительств вели интенсивные переговоры в качестве посредников, направленные на заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных. Эти переговоры были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере", - говорится в совместном заявлении.



"Ранее сегодня в Дохе Соединенные Штаты при поддержке Египта и Катара представили обеим сторонам промежуточное предложение, которое соответствует принципам, изложенным президентом Байденом 31 мая 2024 года, и резолюции Совета Безопасности № 2735. Это предложение опирается на те области, по которым были достигнуты договоренности за прошедшую неделю, и устраняет оставшиеся пробелы таким образом, чтобы обеспечить скорейшую реализацию сделки", - говорится в заявлении.



"В ближайшие дни рабочие группы продолжат техническую работу над деталями реализации, включая меры по выполнению обширных гуманитарных положений соглашения, а также конкретные вопросы, касающиеся заложников и заключенных", - говорится далее.



"Старшие должностные лица наших правительств вновь соберутся в Каире до конца следующей недели с целью заключить сделку на условиях, выдвинутых сегодня". Как заявили на прошлой неделе лидеры трех стран, "нет больше времени терять время, и ни одна из сторон не может оправдываться за дальнейшую задержку", - добавляется в заявлении.

