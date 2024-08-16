



В РФ негодуют: ВСУ уничтожили HIMARSом стратегически важный мост. Фото

ВСУ уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области – важнейшую артерию логистики в этом районе. Сначала об этом написали российские Telegram-каналы Mash и "Важные истории". Через какое-то время в РФ эту информацию подтвердили официально.



"ВСУ уничтожили мост в Глушковском районе", - написало пропагандистское агентство ТАСС со сcылкой на российских силовиков. По сообщениям российских военкоров, сейчас украинские военные добивают HIMARS еще два моста в том же районе.



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Ранее в роспабликах также сообщалось, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет HIMARS", "два боеприпаса семейства MLRS", один из которых якобы попал в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры".







После последнего удара, нанесенного якобы около 17:00 по киевскому времени, обрушился один из пролетов моста.











Сейчас часть Глушковского района отрезана – это села Теткино, Попово-Лежачие, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.







Как отмечают "Важные истории", мост являлся важнейшей логистической артерией российских войск в этом районе. А так называемые российские "военкоры" опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.



Кроме того, российский пропагандист Роман Алехин утверждает, что ВСУ якобы также "наносят удары по мосту в селе Зване Глушковского района и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм".