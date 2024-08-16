



США подтверждают поездку Блинкена в Израиль для завершения сделки по заложникам

Государственный департамент США подтверждает, что госсекретарь Энтони Блинкен отправится в воскресенье в Израиль, "чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных в рамках промежуточного предложения, представленного сегодня Соединенными Штатами при поддержке Египта и Катара".



"Это предложение позволит добиться прекращения огня в Газе, освободить всех заложников, обеспечить распределение гуманитарной помощи по всей территории Газы и создать условия для более широкой региональной стабильности", - говорится в сообщении Госдепартамента.



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Блинкен "подчеркнет критическую необходимость того, чтобы все стороны в регионе избегали эскалации или любых других действий, которые могут подорвать способность к заключению соглашения", - добавляется в заявлении.

