



Бой-реванш Усика против Фьюри: бывший соперник украинца озвучил прогноз

Чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик победит британца Тайсона Фьюри во время предстоящего боя-реванша.



По данным Pro Boxing Fans, такое мнение выразил бывший соперник украинца, американский боксер Майкл Хантер.



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Тяжеловес считает, что Фьюри в предстоящем поединке сменит тактику и попытается показать что-то новое. Однако Хантер не сомневается, что победить украинца ему все равно не удастся.



"Я думаю, реванш будет очень похож на первый поединок, и Усик его вытащит. Думаю, что Фьюри немного перестроится и сменит стратегию, которая даст ему определенное разнообразие, но я считаю, что Усик выйдет победителем", - отметил Хантер.