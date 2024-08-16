



Друзья жены Канье Уэста бьют тревогу: начала пить

Друзья Бьянки Цензори вновь забили тревогу на фоне постоянных скандалов с ее выходом в свет с мужем Канье Уэстом.



По данным Daily Mail, жена рэпера начала злоупотреблять алкоголем, пытаясь справиться со всеми невзгодами, которые обрушились на нее после замужества.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Каждому, кто знает Бьянку, очевидно, что она влипла. Друзья опасаются, что она пьет, чтобы справиться с тем фактом, что она застряла в его темном мире и не видит выхода. Она никогда не была такой раньше. Это очень сильно беспокоит", - сообщил инсайдер журналистам.



Друзья Бьянки уже неоднократно обвиняли Уэста в том, что тот пытается ее всячески контролировать.