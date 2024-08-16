



Драка в парламенте Турции. Важное решение важных вопросов

В этот момент обсуждение статуса заключенного в тюрьму оппозиционера Кана Аталая привело к массовой драке в парламенте Турции.



На кадрах видно, как левый депутат Ахмет Сик из Рабочей партии Турции (TIP) выступает с речью, а к нему приближается Алпай Озалан, депутат от правящей партии Реджепа Тайипа Эрдогана AK, и пытается дать ему пощечину.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



После этого между членами партий вспыхивает драка, и Сик падает на пол. Было видно, как сотрудники парламента убирают капли крови с пола после драки.







