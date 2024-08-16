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Драка в парламенте Турции. Важное решение важных вопросов
16.08.2024 21:59 MIGnews.com

Драка в парламенте Турции. Важное решение важных вопросов

В этот момент обсуждение статуса заключенного в тюрьму оппозиционера Кана Аталая привело к массовой драке в парламенте Турции.

На кадрах видно, как левый депутат Ахмет Сик из Рабочей партии Турции (TIP) выступает с речью, а к нему приближается Алпай Озалан, депутат от правящей партии Реджепа Тайипа Эрдогана AK, и пытается дать ему пощечину.

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После этого между членами партий вспыхивает драка, и Сик падает на пол. Было видно, как сотрудники парламента убирают капли крови с пола после драки.



 

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