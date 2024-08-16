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Украина стремится заключить "100-летнее" соглашение с членом НАТО
16.08.2024 21:38 MIGnews.com

Украина стремится заключить "100-летнее" соглашение с членом НАТО

Украина официально начала переговоры о вековом партнерстве с одним из своих самых верных военных союзников и считает, что такие дальновидные соглашения необходимы для защиты границ страны от будущей агрессии. 

Офис президента Владимира Зеленского сообщил, что Украина "провела первый раунд переговоров с Соединенным Королевством о заключении двустороннего соглашения о переходе к более прочному и глубокому партнерству". 

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Переговоры возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который поблагодарил Великобританию за ее неизменную поддержку с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года. 

"Мы благодарны вашему народу, правительству и парламенту за помощь и руководство, которые мы получаем с начала полномасштабного вторжения России", — сказал Ермак. 

"Великобритания была первой, кто подписал соглашение о безопасности с Украиной, а теперь она первая, кто работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве". 
 

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