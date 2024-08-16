



Анти ЛГБТК закон принят в Болгарии. Его противники просят ЕС принять меры

В пятницу, 16 августа Болгария официально опубликовала текст спорного закона, запрещающего "пропаганду" ЛГБТК+ в школах после того, как президент страны Руман Рудев в четверг не смог наложить вето на законопроект.



Поправка к образовательному кодексу страны, внесенная крайне правой пророссийской партией "Возрождение" и неожиданно поддержанная проевропейскими партиями, запрещает "пропаганду, продвижение или подстрекательство" "идей и взглядов" ЛГБТК+ в школах, не уточняя при этом никаких дополнительных подробностей.



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Он был принят подавляющим большинством голосов в парламенте 7 августа и привел к протестам по всей Болгарии на прошлой неделе. Последняя демонстрация прошла в четверг перед президентским дворцом.



"Этот закон — не просто болгарская проблема, это российский закон, который проник в самое сердце Европы", — сказал Реми Бонни, исполнительный директор Forbidden Colours, группы, поддерживающей права ЛГБТК+, в интервью POLITICO Brussels Playbook. "Европейская комиссия должна вмешаться и привлечь Болгарию к ответственности".

