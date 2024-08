ВВС Израиля провели учения по дозаправке самолетов дальнего радиуса действия

В рамках очевидной подготовки к потенциальному удару по Ирану ВВС Израиля вчера провели учения по дозаправке самолетов дальнего радиуса действия.



В заявлении ЦАХАЛа говорится, что учения "имитировали полет на дальние расстояния в глубине вражеской территории, при этом дозаправка в воздухе проводилась несколько раз за короткий промежуток времени".



Учения проводились над воздушным пространством Израиля, в них участвовали один из самолетов-заправщиков Boeing 707 ВВС Израиля, а также несколько истребителей F-35i и F-15.



In apparent preparations for a potential strike in Iran, the Israeli Air Force yesterday conducted a long-range refueling exercise.



In a statement, the IDF says the drill "simulated a long-range flight deep in enemy territory, while conducting aerial refueling several times in… pic.twitter.com/w7mq8YZELV