



ВВС Израиля провели учения по дозаправке самолетов дальнего радиуса действия

В рамках очевидной подготовки к потенциальному удару по Ирану ВВС Израиля вчера провели учения по дозаправке самолетов дальнего радиуса действия.



В заявлении ЦАХАЛа говорится, что учения "имитировали полет на дальние расстояния в глубине вражеской территории, при этом дозаправка в воздухе проводилась несколько раз за короткий промежуток времени".



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Учения проводились над воздушным пространством Израиля, в них участвовали один из самолетов-заправщиков Boeing 707 ВВС Израиля, а также несколько истребителей F-35i и F-15.

