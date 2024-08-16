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ВВС Израиля провели учения по дозаправке самолетов дальнего радиуса действия
16.08.2024 17:44 MIGnews.com

ВВС Израиля провели учения по дозаправке самолетов дальнего радиуса действия

В рамках очевидной подготовки к потенциальному удару по Ирану ВВС Израиля вчера провели учения по дозаправке самолетов дальнего радиуса действия.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что учения "имитировали полет на дальние расстояния в глубине вражеской территории, при этом дозаправка в воздухе проводилась несколько раз за короткий промежуток времени".

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Учения проводились над воздушным пространством Израиля, в них участвовали один из самолетов-заправщиков Boeing 707 ВВС Израиля, а также несколько истребителей F-35i и F-15.
 


 

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