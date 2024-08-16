



Туск ответил, хочет ли баллотироваться в президенты

Премьер-министр Польши Дональд Туск не собирается баллотироваться на пост президента страны на выборах, которые назначены на 2025 год.



Об этом сообщает издание Onet.



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По словам Туска, он не думает, что является компетентным для того, чтобы занять президентское кресло.



"Решение о кандидате от "Гражданской коалиции", или, возможно, шире - коалиции 15 октября, должно быть объявлено до Рождества. Нет смысла начинать кампанию слишком рано", - добавил он.