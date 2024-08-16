Новости » Политика
Туск ответил, хочет ли баллотироваться в президенты
16.08.2024 18:44 Алина Груднева

Туск ответил, хочет ли баллотироваться в президенты

Премьер-министр Польши Дональд Туск не собирается баллотироваться на пост президента страны на выборах, которые назначены на 2025 год.

Об этом сообщает издание Onet.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Туска, он не думает, что является компетентным для того, чтобы занять президентское кресло.

"Решение о кандидате от "Гражданской коалиции", или, возможно, шире - коалиции 15 октября, должно быть объявлено до Рождества. Нет смысла начинать кампанию слишком рано", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы