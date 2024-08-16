



Израиль направит делегацию в Каир в воскресенье, перед решающей встречей

По сообщению 12 канала, в воскресенье Израиль направит в Каир еще одну делегацию, чтобы попытаться ликвидировать оставшиеся пробелы в переговорах о заложниках перед очередной встречей на высшем уровне, который состоится в Дохе в конце следующей недели.



Двумя самыми большими препятствиями остаются сохранение присутствия израильских войск вдоль Филадельфийского коридора между Египтом и Газой и предотвращение переброски вооруженных палестинцев в северную часть анклава.



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В прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаниягу выдвинул два новых ключевых требования, настаивая на том, чтобы ЦАХАЛу было позволено остаться в Филадельфийском коридоре и чтобы был создан механизм, препятствующий воссозданию ХАМАСа на севере Газы.



Что касается последнего требования, то США ясно дали понять, что не согласятся на создание нового механизма, поскольку опасаются, что на его реализацию уйдут недели.



Что касается вопроса о Филадельфийском коридоре, то здесь уже выработаны решения, которых, как надеются посредники, будет достаточно, чтобы убедить Израиль.



В частности, на контрольно-пропускном пункте Рафиах предполагается разместить палестинские силы, не принадлежащие ХАМАСу, сообщает 12 канал. Нетаниягу давно возражает против того, чтобы ПА официально вернулась на КПП или в другие части Газы, но маловероятно, что существует альтернатива.



Посредники ближе к достижению решений после саммита в Дохе: количество живых заложников, которые будут освобождены на первом этапе прекращения огня; имена палестинских заключенных, которых ХАМАС хотел бы освободить, количество вето, которое будет иметь Израиль на эти имена, и количество тех, кто будет отправлен в изгнание за пределы Иудеи и Самарии; механизм осуществления обмена заложниками и заключенными.



Что касается США, то последнее предложение, подготовленное посредниками, будет представлено в форме "бери или не бери", сообщает 12 канал, добавляя, что никаких дополнительных обсуждений не будет.



Израилю придется решить, хочет ли он получить соглашение о заложниках и прекращение огня в Газе или вместо этого он столкнется с атаками Ирана и "Хезболлы", которые рискуют втянуть весь регион в гораздо более масштабную войну, отмечает телеканал.



Катар проинформировал ХАМАС обо всех событиях, произошедших за последние два дня переговоров, но террористическая группировка до сих пор публично не заявила, как она планирует действовать дальше. Несколько официальных лиц группировки выступили с заявлениями для прессы, выразив неодобрение тем, как прошли переговоры в Дохе, но официальная позиция ХАМАС пока не ясна.



Тем временем израильские службы безопасности считают, что прогресс в переговорах о заложниках откладывает атаки со стороны Ирана и "Хезболлы", но ЦАХАЛ все равно готов к ответным ударам, сообщает 12 канал.

