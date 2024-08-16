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Макрон проведет консультации для формирования нового правительства
16.08.2024 19:59 MIGnews.com

Макрон проведет консультации для формирования нового правительства

Возможными новыми премьер-министрами являются представительница левых взглядов Люси Кастетс, бывший социалист Бернар Казнев и консерватор Ксавье Бертран.

Президент Франции Эммануэль Макрон в следующую пятницу начнет встречаться с политическими лидерами, чтобы попытаться назначить нового премьер-министра и сформировать во Франции новое правительство.

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"Назначение премьер-министра станет результатом этих консультаций и их выводов", — говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в пятницу, 16 августа в котором сообщается о серии встреч президента Франции с лидерами парламентских групп и партий, которые состоятся 23 августа.

Заявление было сделано после нескольких недель, в течение которых Олимпиада поставила французскую политику на паузу.
 

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