Макрон проведет консультации для формирования нового правительства
Возможными новыми премьер-министрами являются представительница левых взглядов Люси Кастетс, бывший социалист Бернар Казнев и консерватор Ксавье Бертран.
Президент Франции Эммануэль Макрон в следующую пятницу начнет встречаться с политическими лидерами, чтобы попытаться назначить нового премьер-министра и сформировать во Франции новое правительство.
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"Назначение премьер-министра станет результатом этих консультаций и их выводов", — говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в пятницу, 16 августа в котором сообщается о серии встреч президента Франции с лидерами парламентских групп и партий, которые состоятся 23 августа.
Заявление было сделано после нескольких недель, в течение которых Олимпиада поставила французскую политику на паузу.