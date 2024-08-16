



Украина охотится за самым смертоносным оружием России

ВСУ наносят удары по российским авиабазам с целью повлиять на способность России наносить удары по Украине с применением разрушительных бомб и ракет.



"Основными целями" стали склады, где хранилось топливо и "авиационное оружие", заявили военные Украины. На четырех авиабазах размещены российские военные самолеты, в том числе современные самолеты Су-34 и Су-35, говорится в заявлении вооруженных сил. Эти самолеты запускали ракеты и разрушительные планирующие бомбы, часто вне досягаемости украинских ПВО. Ранее на этой неделе Украина заявила, что уничтожила Су-34 над Курском. В сообщении агентства Reuters со ссылкой на источник в украинских силах безопасности говорится, что удары по российским аэродромам были направлены на то, чтобы подорвать способность Москвы использовать свои самолеты для нанесения бомбовых ударов по территории Украины.

