В Хорватии возвращают обязательный военный призыв
В Хорватии с 1 января 2025 года стартует обязательный призыв на военную службу.
Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
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По словам министра обороны страны Ивана Анушича, срок обязательной службы будет составлять два месяца.
Всеобщая воинская повинность в Хорватии была приостановлена в 2008 году. Власти решили вернуть обязательную службу из-за глобальных внешних угроз.