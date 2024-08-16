



В Хорватии возвращают обязательный военный призыв

В Хорватии с 1 января 2025 года стартует обязательный призыв на военную службу.



Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.



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По словам министра обороны страны Ивана Анушича, срок обязательной службы будет составлять два месяца.



Всеобщая воинская повинность в Хорватии была приостановлена в 2008 году. Власти решили вернуть обязательную службу из-за глобальных внешних угроз.