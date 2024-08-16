



Эвакуация на севере Японии из-за тайфуна

Тысячам людей на севере Японии было приказано эвакуироваться в пятницу, 16 августа из-за риска наводнений и оползней, вызванных мощным тайфуном, приближающимся со стороны Тихого океана.



Авиарейсы и поезда в районе Токио были отменены, поскольку были выпущены предупреждения о сильном ветре и ливневых дождях, вызванных тайфуном "Ампил", который, как ожидается, достигнет водной зоны в районе Токио вечером, а затем продолжит движение на север, принеся штормовые условия в северные регионы Канто и Тохоку в субботу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Утром в пятницу его скорость достигала 162 км/ч с порывами и он двигался на север со скоростью 15 км/ч, сообщило Японское метеорологическое агентство. Ожидается, что "Ампил" не выйдет на сушу и к воскресенью может ослабнуть до тропического шторма.

