Новости » Политика
Экоактивист облил канцелярию Шольца краской: как его наказали
16.08.2024 17:40 Алина Груднева

Экоактивист облил канцелярию Шольца краской: как его наказали

Климатического активиста, облившего краской здание канцелярии Олафа Шольца, оштрафовали на 3500 евро.

По данным DPA, речь идет об инциденте, который произошел два года назад.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По версии следствия, 49-летний активист измазал стену юго-восточного крыла здания черной краской во время демонстрации, организованной климатической группой "Последнее поколение".

Суд признал его виновным в повреждении имущества.  По словам судьи, обвиняемый отказался признавать свою вину, объявив, что "участвовал в мероприятиях мирного гражданского неповиновения".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы