



Экоактивист облил канцелярию Шольца краской: как его наказали

Климатического активиста, облившего краской здание канцелярии Олафа Шольца, оштрафовали на 3500 евро.



По данным DPA, речь идет об инциденте, который произошел два года назад.



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По версии следствия, 49-летний активист измазал стену юго-восточного крыла здания черной краской во время демонстрации, организованной климатической группой "Последнее поколение".



Суд признал его виновным в повреждении имущества. По словам судьи, обвиняемый отказался признавать свою вину, объявив, что "участвовал в мероприятиях мирного гражданского неповиновения".