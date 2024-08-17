



Знаменитая коша Лагерфельда отпраздновала день рождения

Знаменитая и любимая кошка покойного кутюрье Карла Лагерфельда Шупетт отметила свой 13-й день рождения.



Празднование проходило в Версале.



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Видео Шупетт опубликовали в Instagram. На аккаунт подписаны более 264 тысяч человек. На снимках кошка сидит на фоне замка возле торта, цветов и шариков.



Под снимком Шупетт "благодарит" за поздравления. Написано, что кошечка празднует это событие с "французской элегантностью".