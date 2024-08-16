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Температура Средиземного моря побила рекорд
16.08.2024 14:22 Алина Груднева

Температура Средиземного моря побила рекорд

В четверг, 15 августа, температура Средиземного моря достигла самой высокой отметки за всю историю наблюдений, побив рекорд июля 2023 года.

Об этом сообщили испанские исследователи в комментарии информационному агентству AFP.

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"Вчера в Средиземном море был побит максимальный рекорд температуры поверхности моря. Дневная медиана составила 28,90 C°", - сообщил испанский институт морских наук.

Предыдущий рекорд был установлен 24 июля 2023 года. Тогда показатель составил 28,71 C°.

Такие температуры угрожают жизни морских обитателей. Во время предыдущей жары было уничтожено около 50 видов, включая кораллы и моллюсков.

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