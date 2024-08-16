



Мартина Навратилова и ее жена усыновили двух мальчиков

Звезда сериала “Настоящие домохозяйки Майами” Юлия Лемигова и ее жена, легенда тенниса Мартина Навратилова, усыновили двух мальчиков. Представители пары подтвердили эту информацию изданию Page Six.

“Они в восторге. Но просят, чтобы им теперь предоставили пространство и уединение, чтобы они могли встретить новых членов семьи”, — сообщили представители семьи прессе.Навратилова также опубликовала заявление, в котором говорится, что она очень рада расширению своей семьи.