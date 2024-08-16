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Мартина Навратилова и ее жена усыновили двух мальчиков
16.08.2024 04:30 Катя Шульц

Мартина Навратилова и ее жена усыновили двух мальчиков

Звезда сериала “Настоящие домохозяйки Майами” Юлия Лемигова и ее жена, легенда тенниса Мартина Навратилова, усыновили двух мальчиков. Представители пары подтвердили эту информацию изданию Page Six.


“Они в восторге. Но просят, чтобы им теперь предоставили пространство и уединение, чтобы они могли встретить новых членов семьи”, — сообщили представители семьи прессе.

Навратилова также опубликовала заявление, в котором говорится, что она очень рада расширению своей семьи.


 

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