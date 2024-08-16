



Катар призвал Иран тщательно взвесить возможность атаки на Израиль

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани провел переговоры с иранскими лидерами.



Это произошло 15 августа после встречи по поводу сделки о прекращении огня в Газе и возвращении заложников.



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По данным Ynet, он проинформировал иранских лидеров о ходе переговоров. Кроме того, катарский премьер призвал Тегеран к сдержанности.



"Вам нужно тщательно подумать, целесообразно ли для вас или "Хезболлы" атаковать Израиль именно тогда, когда наблюдается такой прогресс", - сказал он.



Согласно отчету, "Хезболла" пока что отложила свое решение атаковать Израиль.