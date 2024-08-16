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США уничтожили станцию управления хуситов в Йемене
16.08.2024 07:52 Алина Груднева

США уничтожили станцию управления хуситов в Йемене

Американские военные за последние сутки уничтожили наземную станцию управления хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Центральное командование армии США.

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По данным CENTCOM, эта наземная станция управления представляла собой угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе.

"Это действие было предпринято для защиты свободы судоходства и для того, чтобы сделать международные воды более безопасными и защищенными для кораблей США, коалиции и торговых судов", - отметили в США.

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