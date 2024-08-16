



Бой-реванш Усик - Фьюри: назначена официальная дата

Бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.



Информацию о назначении даты поединка подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.



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"Фьюри — Усик 2 "Возобновление". 21.12.2024", — коротко сообщил Аль-Шейх.



Ранее бывший чемпион мира в легком весе Карл Фроч спрогнозировал, что Фьюри не выстоит против Усика. Он считает, что британцу после этого нужно будет завершить карьеру.