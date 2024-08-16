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На Дальнем Востоке произошел блэкаут
16.08.2024 12:37 Алина Груднева

На Дальнем Востоке произошел блэкаут

На Дальнем Востоке зафиксированы массовые отключения света, на которые жалуются жители многих городов.

По данным "Русской службы ВВС", из-за блэкаута произошел транспортный коллапс, остановлено движение электричек.

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Во Владивостоке перестали работать светофоры. Магазины и торговые центры закрыты. Такая ситуация наблюдается по всему Приморскому краю РФ. Больницы и аэропорты работают в штатном режиме, благодаря резервным источникам питания.

По данным дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), света нет из-за аварии на на станции. 

"Произошло нарушение частотного режима за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики. Отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС - Хехцир-2", - сказано в заявлении.

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