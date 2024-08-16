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Байден встретился с освобожденным в РФ Кара-Мурзой
16.08.2024 13:37 Алина Груднева

Байден встретился с освобожденным в РФ Кара-Мурзой

Президент США Джо Байден принял в Белом доме российского политика Владимира Кара-Мурзу, которого в рамках сделки по обмену недавно освободили из российской тюрьмы.

Американский лидер поделился соответствующей фотографией из Овального кабинета в социальной сети Х.

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"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку", - сказал Байден.

По словам президента США, Кара-Мурза провел 2,5 года в несправедливом заключении в РФ только за то, что тот выступал против войны, которую Россия развязала в Украине. 

"Сегодня его семья снова воссоединилась", - добавил Байден. 

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