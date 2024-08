Байден встретился с освобожденным в РФ Кара-Мурзой

Президент США Джо Байден принял в Белом доме российского политика Владимира Кара-Мурзу, которого в рамках сделки по обмену недавно освободили из российской тюрьмы.



Американский лидер поделился соответствующей фотографией из Овального кабинета в социальной сети Х.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку", - сказал Байден.



По словам президента США, Кара-Мурза провел 2,5 года в несправедливом заключении в РФ только за то, что тот выступал против войны, которую Россия развязала в Украине.



"Сегодня его семья снова воссоединилась", - добавил Байден.

I welcomed Vladimir Kara-Murza and his family to the White House today to celebrate his return to America.



Vladimir spent two and a half years unjustly imprisoned in Russia for speaking out against Russia’s war in Ukraine.



Today his family is whole once more. pic.twitter.com/5NopnA2HnW