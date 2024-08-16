Байден встретился с освобожденным в РФ Кара-Мурзой
Президент США Джо Байден принял в Белом доме российского политика Владимира Кара-Мурзу, которого в рамках сделки по обмену недавно освободили из российской тюрьмы.
Американский лидер поделился соответствующей фотографией из Овального кабинета в социальной сети Х.
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"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку", - сказал Байден.
По словам президента США, Кара-Мурза провел 2,5 года в несправедливом заключении в РФ только за то, что тот выступал против войны, которую Россия развязала в Украине.
"Сегодня его семья снова воссоединилась", - добавил Байден.
I welcomed Vladimir Kara-Murza and his family to the White House today to celebrate his return to America.— President Biden (@POTUS) August 16, 2024
Vladimir spent two and a half years unjustly imprisoned in Russia for speaking out against Russia’s war in Ukraine.
Today his family is whole once more. pic.twitter.com/5NopnA2HnW