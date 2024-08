Никки Хэйли: “Хватит уже с этой шарманкой про Харрис!”

Бывший постпред ООН Никки Хейли, соперница Дональда Трампа на республиканских праймериз этого года, призывает его “перестать ныть” по поводу вице-президента Камалы Харрис и вместо этого сосредоточиться на “проблемах”.



Хэйли утверждает, что Харрис “не собирается давать интервью” для того, чтобы парировать нападки Трампа на прошлой неделе.



“Единственное, что республиканцы должны прекратить делать: остановить эту заунывную шарманку о ней. Мы знали, что это будет она. Она не даст интервью. Они будут держаться так долго, как смогут. Это их право”, — сказала Хейли Брету Байеру в “Специальном репортаже” на Fox News во вторник.



'QUIT WHINING': @NikkiHaley 's blunt message to Trump and Republicans as the 2024 election nears: focus on policy and messaging instead of other attacks against VP Kamala Harris. https://t.co/vpTjyRRdBZ pic.twitter.com/k2vjjN3TWz

