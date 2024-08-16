



Генштаб показал первые кадры наступления ВСУ в Курской области

6 августа 2024 года вошло в историю российско-украинской войны как день, когда Силы обороны Украины начали наступательную операцию на территории Курской области Российской Федерации.



Первые часы этой операции были отмечены рядом решительных действий, включая разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, а также активную работу авиации и артиллерии.



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Одним из ключевых факторов успеха стала тщательная подготовка и планирование, обеспечившие внезапность и высокий боевой дух украинских воинов. Важную роль также сыграла абсолютная тишина, которая позволила сохранить секретность и минимизировать потери на начальном этапе, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, который опубликовал видеоряд первых часов операции, предоставленный Отделом по связям с общественностью управления коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.



"Теперь все зависит от стойкости украинских солдат, задействованных в операции, и их способности выдержать напряжение боевых действий на протяжении всего наступления", – отметили в Генштабе ВСУ.



