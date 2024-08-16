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Вспышка обезьяньей оспы: в Пакистане уже трое зараженных
16.08.2024 09:37 Алина Груднева

Вспышка обезьяньей оспы: в Пакистане уже трое зараженных

Оспа обезьян, вспышка которой произошла в Африке, начала распространяться и в Азии.

В Пакистане заболевание диагностировано уже у троих мужчин.

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Они дали положительный тест на вирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее также был зафиксирован первый случай заражения в Европе. В Швеции пациент дал положительный тест после возвращения из Африки.

Всемирная организация здравоохранения уже объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в сфере здравоохранения.

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