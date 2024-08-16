Вспышка обезьяньей оспы: в Пакистане уже трое зараженных
Оспа обезьян, вспышка которой произошла в Африке, начала распространяться и в Азии.
В Пакистане заболевание диагностировано уже у троих мужчин.
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Они дали положительный тест на вирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее также был зафиксирован первый случай заражения в Европе. В Швеции пациент дал положительный тест после возвращения из Африки.
Всемирная организация здравоохранения уже объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в сфере здравоохранения.