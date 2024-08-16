



Вспышка обезьяньей оспы: в Пакистане уже трое зараженных

Оспа обезьян, вспышка которой произошла в Африке, начала распространяться и в Азии.



В Пакистане заболевание диагностировано уже у троих мужчин.



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Они дали положительный тест на вирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.



Ранее также был зафиксирован первый случай заражения в Европе. В Швеции пациент дал положительный тест после возвращения из Африки.



Всемирная организация здравоохранения уже объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в сфере здравоохранения.