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Обезьянья оспа добралась до Швеции
16.08.2024 08:57 Алина Груднева

Обезьянья оспа добралась до Швеции

В Швеции зафиксирован первый случай заболевания обезьяньей оспой (mpox) за пределами Африки. 

Об этом сообщает издание BBC.

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После эпидемиологического исследования было установлено, что пациент заразился оспой во время поездки в Африку.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в сфере здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы в Африке. На борьбу с эпидемией было выделено 1,5 млн долларов.

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