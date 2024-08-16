



Обезьянья оспа добралась до Швеции

В Швеции зафиксирован первый случай заболевания обезьяньей оспой (mpox) за пределами Африки.



Об этом сообщает издание BBC.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



После эпидемиологического исследования было установлено, что пациент заразился оспой во время поездки в Африку.



Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в сфере здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы в Африке. На борьбу с эпидемией было выделено 1,5 млн долларов.