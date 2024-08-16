



Часть охраны переведена от Байдена к Трампу

Секретная служба США перевела часть охраны от президента Джо Байдена к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, на которого в прошлом месяце было совершено покушение.



Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на несколько источников, говоривших на условиях анонимности.



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По словам представителя Секретной службы, такая практика является довольно необычной. Он подчеркнул, что покушение на Трампа сделало такую меру необходимой и возможной, особенно, в условии сокращения графика поездок президента.



Помимо прочего, усилена защита кандидата на предстоящих митингах на открытом пространстве посредством приобретения баллистического стекла, которое позволит отражать пули.