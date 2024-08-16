Новости » Новости США
Часть охраны переведена от Байдена к Трампу
16.08.2024 10:47 Алина Груднева

Часть охраны переведена от Байдена к Трампу

Секретная служба США перевела часть охраны от президента Джо Байдена к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, на которого в прошлом месяце было совершено покушение.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на несколько источников, говоривших на условиях анонимности.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам представителя Секретной службы, такая практика является довольно необычной. Он подчеркнул, что покушение на Трампа сделало такую меру необходимой и возможной, особенно, в условии сокращения графика поездок президента.

Помимо прочего, усилена защита кандидата на предстоящих митингах на открытом пространстве посредством приобретения баллистического стекла, которое позволит отражать пули.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы