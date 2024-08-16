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США: обвинение иорданцу за угрозы предприятиям, поддерживающим Израиль
16.08.2024 09:29 Алина Груднева

США: обвинение иорданцу за угрозы предприятиям, поддерживающим Израиль

В США предъявили обвинение гражданину Иордании за угрозы в адрес предприятий, поддерживающих Израиль. 

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Гражданин Иордании, проживающий в Орландо, штат Флорида, был задержан 11 июля.

По данным минюста США, его обвиняют в атаке на энергетический объект и в угрозах применения взрывчатых веществ в отношении предприятий, поддерживающих Израиль.  

По версии следствия, мужчина разбивал стеклянные двери зданий и оставлял там письма с угрозами.

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