



США: обвинение иорданцу за угрозы предприятиям, поддерживающим Израиль

В США предъявили обвинение гражданину Иордании за угрозы в адрес предприятий, поддерживающих Израиль.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Гражданин Иордании, проживающий в Орландо, штат Флорида, был задержан 11 июля.



По данным минюста США, его обвиняют в атаке на энергетический объект и в угрозах применения взрывчатых веществ в отношении предприятий, поддерживающих Израиль.



По версии следствия, мужчина разбивал стеклянные двери зданий и оставлял там письма с угрозами.