Трамп считает, что имеет право оскорблять Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что имеет право на оскорбления в адрес его оппонента от Демократической партии Камалы Харрис.
По данным ABC News, такое заявление он сделал на пресс-конференции в своем гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси.
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Трамп в очередной раз оскорбил интеллектуальные способности Харрис, отметив, что не уважает демократку.
"Она нападает на меня лично. Она назвала меня странным", - посетовал Трамп.