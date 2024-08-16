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Трамп считает, что имеет право оскорблять Харрис
16.08.2024 10:10 Алина Груднева

Трамп считает, что имеет право оскорблять Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что имеет право на оскорбления в адрес его оппонента от Демократической партии Камалы Харрис.

По данным ABC News, такое заявление он сделал на пресс-конференции в своем гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси.

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Трамп в очередной раз оскорбил интеллектуальные способности Харрис, отметив, что не уважает демократку.
 
"Она нападает на меня лично. Она назвала меня странным", - посетовал Трамп.
  

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