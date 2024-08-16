Meta: РФ попытается продвигать на выборах в США антиукраинских политиков
Россия во время выборов в США попытается продвигать антиукраинских политиков.
По данным Politico, о возможности такой онлайн-кампании в соцсетях предупредил директор по вопросам политики безопасности Meta Дэвид Агранович.
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"Мы должны ожидать попытки России влиять на предвыборные дебаты, особенно когда они касаются поддержки Украины. Тенденция больше касается темы, а именно противодействия поддержке Украины, чем какой-либо конкретной партии", - пояснил он.
По данным Meta, уже пресечена деятельность четырех подпольных российских операций влияния, целью которых были пользователи из Европы, США, Азербайджана и Мали. Удалено 340 аккаунтов и страниц в Facebook и в Instagram. Они затратили на рекламу в соцсетях свыше 150 тысяч долларов.