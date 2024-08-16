



Госдеп одобрил продажу ракет Patriot Германии

Госдеп США одобрил продажу Германии ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и связанного с ними оборудования на пять миллиардов долларов.



По данным Агентства оборонного сотрудничества США, немецкое правительство отправило Штатам запрос на приобретение до 600 ракет.



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"Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", – сказано в сообщении.



По данным агентства, продажа оборудования не изменит основной военный баланс в регионе. Теперь сделку должен одобрить американский Конгресс.