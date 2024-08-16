



РФ бросает в Курскую область тысячи необученных призывников, – CNN

Россия усиливает оборону Курской области, перебрасывая туда несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая. По данным CNN, ссылающейся на двух американских военных чиновников, основную часть этих войск составляют необученные призывники, прибывшие из других регионов России.



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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что российское руководство стремится усилить позиции в Курской области для противодействия успешным действиям украинской армии.



"Для нас очевидно, что Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы противодействовать тому, что делают украинцы", – заявил Кирби.



Американские чиновники пока пытаются точно определить количество переброшенных войск, однако, по данным западной разведки, Россия, вероятно, не снимает свои более крупные и лучше подготовленные подразделения с украинского фронта. Вместо этого основную часть войск в Курской области составляют призывники, не прошедшие полноценной подготовки.



Один из источников, знакомый с американской разведкой, отметил: "Мы еще не видели значительного перемещения (российских войск), и мы не можем сказать, связано ли это с началом переброски сил или с тем, что у России просто нет дополнительных ресурсов для передислокации".



Сообщается также, что личный состав был направлен из Ленинградского военного округа и Калининграда. Однако в США обеспокоены, что Украина, отправив значительную часть своих опытных сил в Курскую область, могла тем самым ослабить другие участки фронта, и это Россия может использовать для захвата новых территорий.